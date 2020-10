GOMOS verslaat VKW, Roden onderuit

In de 1e klasse F heeft GOMOS met een overtuigende 3-1 zege op VKW nog altijd de aansluiting bij de top in de stand. Roden ging vandaag juist met 4-0 onderuit tegen WVV en zakt verder weg.

GOMOS is de hoogst genoteerde Drentse club in de 1e klasse F en dat blijft na vandaag ook het geval. De ploeg uit Norg kwam in de eerste helft op voorsprong tegen VKW uit Westerbork door een doelpunt van Ivo Drenth. Na de rust verdubbelde Robert Elsing de score.

Via Leon Santema leek VKW weer terug te komen in de wedstrijd maar niet veel later maakte Jannes Siegers de 3-1 voor GOMOS en gooide de wedstrijd op slot.

Tiental Roden in slotfase verslagen

Bij Roden verliep de score een stuk eenzijdiger. WVV uit Winschoten kwam in de eerste helft op voorsprong en nadat Bert Roede rood kreeg moest Roden met 10 man verder. Desondanks hield Roden WVV de eerste helft af bij 1-0. Na de rust moesten Olivier van der Tuin en Guido Bos geblesseerd het veld verlaten. Ook dit weerhield Roden er niet van de druk bij WVV op te voeren.

Uit een counter viel echter de 2-0 voor WVV binnen en binnen mum van tijd ook de 3-0 en 4-0. De fluit van de scheidsrechter gaf Roden verlossing.

Stand

GOMOS neemt na de zege de 4e plaats in de stand in met 8 punten uit 4 wedstrijden. VKW is terug te vinden op de 10e plaats met 3 punten en Roden bezet de 12e positie met 1 punt. Hoogezand is de eenzame koploper met 12 punten.