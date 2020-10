Germanicus heeft geen kind aan SVBO

SVBO en Germanicus stonden sinds 2005 al dertien keer in competitieverband tegenover elkaar. Drie keer werd het gelijk, SVBO zegevierde vier keer en zes maal ging Germanicus er met de winst vandoor. Vanmiddag kwam daar nummer zeven bij, want de gasten hadden geen kind aan SVBO: 0-4.

Door de zege klimt Germanicus naar de 8e plaats in de 1e klasse F met 4 punten uit 4 duels. SVBO staat nu 9e met 3 uit 3.

Voor Germanicus wast het de eerste zege van het seizoen. "We hikten hier al even tegenaan", aldus trainer Andre Mulder. "De eerste twee duels verloren we met 1-0, maar hadden we meer verdiend. Vorige week tegen Jubbega waren we dichtbij en werd het gelijk, dus moest het vandaag ook gebeuren. Dat het lukte is mooi en ook dik verdiend lijkt mij."

De winnende trainer heeft altijd gelijk dus accepteerde Marc Hegeman, trainer van de thuisclub, de nederlaag. "Er viel inderdaad niets op af te dingen, maar ik vond wel dat we de goals stuk voor stuk weggaven." Hegeman heeft de laatste weken te maken met een sterk verminderde motivatie onder de spelers en stafleden vanwege enkele coronagevallen binnen de club. "Het is echt heel lastig op dit moment. Er zijn spelers die net vader zijn geworden die liever niet spelen nu en ook in de begeleidingsstaf is er iemand die eigenlijk niet wil komen. Ik laat iedereen er vrij in, want niets is belangrijker dan de gezondheid. Maar prettig is dit niet, al is dat zeker geen excuus voor deze nederlaag hoor."

Milan van der Weide

Germanicus kwam na 12 minuten op voorsprong door een treffer van Milan van der Weide en diezelfde speler had de gasten na zo'n half uur ook op 0-2 kunnen schieten, maar zijn poging uit een afgeslagen corner belandde op de kruising. Via Jessie Rotmensen was Germanicus vlak voor rust nog een derde keer zeer gevaarlijk, maar de jongste speler van het veld schoot voorlangs. SVBO stelde daar heel weinig tegenover. Verder dan een kopballetje naast van Thom Scheper en een afstandschot (recht in de handen van Germanicus-doelman Bram Weerink) kwamen de geelhemden niet.

Twee keer Rotmensen

Ook na rust bleef het vrij eenzijdig. Van der Weide leverde na zes minuten al een waarschuwingsschot af, maar SVBO werd er niet scherper of beter door. Sterker nog, acht minuten later was het duel gespeeld. Eerst schoot Stan Ypenburg droog raak met links en even later rondde Rotmensen het zoveelste omschakelingsmoment koelbloedig af: 0-3. Marco Cremer had daarna de 0-4 moeten maken maar de inzet van de spits ging over de goal van Lennon Ebeltjes, die vijf minuten voor tijd toch nog een vierde keer de gang naar het net moest maken toen Rotmensen zijn tweede van de middag maakte.