Na vijf jaar weer paasvuur in Anloo: 'Trots dat het is gelukt'

Inwoners van Anloo hebben er vijf jaar op moeten wachten, maar morgenavond is het zover: de paasbult in het dorp wordt aangestoken. Dat betekent dat het dorp druk is met het aanleveren van snoeihout om er een mooi vuur van te maken.

'Paasvuur hoort er gewoon bij'

"In Anloo zijn niet veel mogelijkheden meer. Hier zitten we nu ver genoeg van het dorp en van het bos af. Dus dit is een mooie plek ervoor. En een paasvuur hoort er gewoon bij. Het is ook gezellig met elkaar. Je gaat toch even buurten."