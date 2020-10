Drentse voetbaltrainers vrezen stilleggen competitie

Het kabinet zint op strengere coronamaatregelen, nu de gehoopte ommekeer in het aantal besmettingen dit weekend is uitgebleven. Dinsdagavond wordt duidelijk welke nieuwe maatregelen dat zijn. De Drentse amateurvoetbaltrainers vrezen een nieuwe sportloze periode. "Het gaat nu in ieder geval niet goed", aldus SVBO-trainer Marc Hegeman.

Hegeman kan erover meepraten. Binnen zijn club zijn er diverse personen positief getest en heerst er toch wel angst. En als het geen angst is, dan is in ieder geval de zin in voetballen ver te zoeken. "Ik heb spelers die jonge gezinnen hebben en een baan hebben. Die willen absoluut niet besmet raken. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik laat ze er vrij in. Als ze niet willen trainen of spelen, dan is het de keuze van de speler. Gemakkelijk is het allemaal niet."

Bij Hegemans' collega Andre Mulder van SVBO is die angst er (nog) niet, maar ook hij is van mening dat er iets moet gebeuren. "Als de politiek besluit om de sport een paar weken stil te leggen dan snap ik dat, ook al komt het voor ons nu slecht uit. We pakken nu punten en zitten in een aardige flow." Toch kan Mulder ook zelf niet echt genieten van zijn hobby. "Het is niets zo. Voetbal speel je voor publiek en om na de wedstrijd nog even gezellig na te zitten. Nu is er geen publiek en heeft de club geen inkomsten. Als het altijd zo zou zijn, dan was ik geen trainer meer."

Volgens Mulder moet de KNVB ook haar verantwoordelijkheid nemen. "Er zijn zoveel klachten vanuit de clubs, die nul omzet hebben. Daar moet toch naar geluisterd worden. Bovendien grijpt het virus weer om zich heen."

Achilles 1894-trainer Harold Wekema deelt de mening van Mulder. "Het is helemaal niets zo zonder publiek. Waarom gooit de bond het voetbal er nu niet uit en gaan we door tot en met juni? Dat is de mooiste voetbalmaand. Ik zou het wel weten. Nu werk je scheefheid in de hand in de competities (WKE'16 loopt nu al vier duels achter op alle andere clubs in de 2e klasse, red.) en dat is echt niet leuk."