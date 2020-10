Gert Jan Bent op lijst ChristenUnie voor Tweede Kamerverkiezingen

Gert Jan Bent uit Smilde is kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie bij de verkiezingen van 17 maart volgend jaar. Bent is door de partij op plek 20 van de kandidatenlijst gezet.

Bent was van 2014 tot en met 2018 wethouder van de gemeente Midden-Drenthe, tegenwoordig is hij er raadslid. Hij laat weten 'trots en dankbaar' te zijn met de plek op de kandidatenlijst. De kans op een zetel in de Tweede Kamer is echter niet heel groot, bij de vorige verkiezingen sleepte de ChristenUnie vijf zetels in de wacht. Door deel uit te maken van Kabinet Rutte-III leverde de partij twee ministers en een staatssecretaris. Gert-Jan Segers is volgend jaar opnieuw lijsttrekker van de partij.

Onderwijs

Gert Jan Bent (1963) begon zijn carrière als leraar in het basisonderwijs. Na verschillende andere banen in de onderwijssector en het wethouderschap is hij tegenwoordig is directeur-bestuurder bij vereniging Florion, verantwoordelijk voor 22 gereformeerde basisscholen in het primair onderwijs in Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland. Ook is hij voorzitter Raad van Toezicht Stichting Attenta, een organisatie die inwoners van de gemeente Aa en Hunze ondersteunt met vragen binnen het sociaal domein.