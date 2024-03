Diever bouwt al volop aan paasbult: 'Het moet voor de kinderen zijn'

De bult in het esdorp krijgt al aardig vorm, maar er mogen volgens de organisatie nog wel wat takken bij. "Nog een paar meter erbij zou mooi zijn. We hopen dat de bult een meter of 8 hoog gaat worden", vertelt Greta Kiewiet van de organisatie.

Zaterdag al in vuur en vlam

De meeste paasvuren zijn eerste of tweede paasdag. Maar in Diever zal de bult morgen al in vuur en vlam staan. "Omdat het een paasvuur voor de kinderen moet zijn", legt Kiewiet uit. "Dan is maandagavond wat laat, omdat de kinderen de volgende dag naar school moeten. En zondag is voor veel mensen geen optie in verband met het geloof."