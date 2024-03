Zoekactie vermiste Jannes Possemis (59) stopt: 'Geen aanknopingspunten meer'

De politie en vrijwilligersorganisatie SAR Nederland hebben geen aanknopingspunten meer in de zoektocht naar de vermiste Jannes Possemis (59) uit Groningen. Er worden daarom geen nieuwe zoekacties opgetuigd.

De afgelopen weken is er met drones, zoekhonden, een sonarboot en duikers gezocht in gebieden rondom Peize en Groningen. Ook het Noord-Willemskanaal is met sonarboten gescand.

Van Possemis ontbreekt tot op de dag van vandaag ieder spoor. Ook zijn fiets, waarop hij op 11 maart is vertrokken, is nog niet teruggevonden. Vandaag hebben duikers nog een poging gedaan om de fiets te vinden in de Piccardthofplas in Groningen. Vrijwilligers van SAR Nederland hebben daar gezocht in opdracht van de politie. Ook die zoekactie heeft niks opgeleverd, meldt RTV Noord

'Stoppen met zoeken voelt dubbel'

"Dat we nu stoppen met zoeken voelt wel dubbel", vertelt Marius Schiphof van SAR Nederland. Ook hij heeft de afgelopen weken gezocht naar de vermiste Groninger. "Het is jammer dat je niks vindt. Je hoopt dat je een spoor oppikt van iemand. Je doet het voor de familie en vrienden.'

"We hebben in heel veel gebieden gezocht. Het is onduidelijk waar de vermiste man zich exact bevindt. Dus op den duur houdt het ook op", licht Schiphof toe.

Ook politie heeft geen aanknopingspunten meer

De politie meldt vrijdagmiddag dat ze ook geen aanknopingspunten hebben om verder onderzoek te doen. Wel roepen ze mensen op om te blijven tippen, mochten ze meer weten over de verdwijning. Mogelijk dat nieuwe tips tot nieuwe inzichten leiden.