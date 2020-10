Asser band Blackbriar haalt in etmaal geld voor debuutalbum bij elkaar

De symfonische metalband Blackbriar uit Assen kan zich gaan opmaken voor de opnames van hun eerste album. Het geld voor de opnames was binnen 24 uur bij elkaar via een crowdfund-actie.

De band acht de tijd rijp voor hun eerste album, dat 'The Cause of Shipwreck' gaat heten. Op het album komen tien nieuwe nummers. De enige hindernis die nog moest worden genomen was het bij elkaar brengen van 25.000 euro om de kosten van de opnames te dekken. Het geld wordt gebruikt voor de opnames in de studio, het design van het album en de promotie van de plaat.

Al binnen een etmaal was het benodigde bedrag bij elkaar. "Dat was boven verwachting", zegt gitarist Bart Winters. "Het komt van over de hele wereld. We houden het goed in de gaten, dan kunnen we kijken waar we op tour kunnen."

Akoestisch

Ook na het binnenhalen van het streefbedrag bleef teller bleef de teller oplopen, waardoor er ook een nieuwe videoclip kan worden opgenomen. Maar de band blijft hongerig, want nu de 30.000-eurogrens is gepasseerd zijn er nieuwe doelen gesteld voor het geval er nog 5000 euro meer wordt opgehaald. "Dan hebben we het plan om een extra video te maken. Een met een akoestische live-uitvoering", vertelt Winters. Bij 40.000 euro komt er nog een videoclip bij.

Het album 'The Cause of Shipwreck' moet begin april 2021 uitkomen, in aanloop naar het nieuwe album worden er nog enkele singles uitgebracht. "Dat voelt heel goed, hier hebben we al die jaren naartoe gewerkt", zegt bandlid Winters. "Het kan een keerpunt worden in onze carrière."

Blackbriar

