Stadspartij PLOP wil geen miljoenen voor Asser wielercentrum: 'Schoffering van de stad'

Stadspartij PLOP ziet niets in de plannen van de gemeente Assen om 9 miljoen te steken in het wielercentrum op Stadsbroek. Voor dat bedrag wordt de wielerbaan overkapt en komt er een sportcampus voor 375 mbo-sportstudenten.

De overkapping van de baan kost dik 3,5 miljoen. Uitbreiding van het huidige wielercentrum met ruimtes voor de sportcampus kost 5,5 miljoen euro. In mei moet de Asser gemeenteraad beslissen over de plannen.

Stadspartij PLOP toonde zich de afgelopen jaren al vaker een fel tegenstander van voorstellen om te investeren in het wielercentrum. Dat er nu 9 miljoen voor het project vrij moet worden gemaakt, schiet bij de coalitiepartij dan ook in het verkeerde keelgat. "Een schoffering van de stad", aldus voorman Henk Santing.

'Geen uitbreiding en flexibiliteit'

"Het voorstel roemt het belang van het onderwijs voor Assen. Begrijpelijk, maar in het voorstel wordt die ene studierichting 3 leslokalen gegund terwijl dat onderwijs zelf een jaar geleden aangaf dat 3 wel het absolute minimum is", zegt Santing. "Dat wordt dan dus ondergebracht in een pand met geen enkele mogelijkheid tot uitbreiding. Geen enkele flexibiliteit dus naar de toekomst toe."

"Dus als je het onderwijs dan zo belangrijk vindt, waarom creëer je dan niet direct ook meer ruimte? Of in elk geval de flexibiliteit voor uitbreiding dan wel ander gebruik?", vraagt Santing zich af. "Het ware belang van het beroepsonderwijs voor Assen laat het college uiteindelijk onderbelicht. Wat wil Assen daarin investeren? Met die blik zou er veel meer te bereiken zijn op Stadsbroek of elders in Assen, dan 3 leslokalen voor zoveel geld."

'Zonde van gemeenschapsgeld'

Investeren in een overkapping van de wielerbaan ziet de partij als weggegooid geld. "Wat Stadspartij PLOP betreft gaan we op termijn vast afscheid van de wielerbaan nemen. Als het zover komt zullen we de dan geldende restwaarde van de baan versneld moeten afboeken."