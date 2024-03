Oververhitte stroomkast tussen zonnepanelen houdt gemoederen in Exloo bezig

In een transformatorhuisje van een zonnepanelenpark bij Exloo is mogelijk brand ontstaan. Vanaf het terrein aan de Oude Dijk stijgt een rookpluim op, zichtbaar voor voorbijgangers.

De brandweer was met vier bluswagens aanwezig om de situatie te bekijken en mogelijk in te grijpen. Uiteindelijk is besloten het terrein niet te betreden, omdat dit met spanning op de panelen te gevaarlijk is. Ook is het veld omheind met hekwerk, en daarom lastig te betreden.