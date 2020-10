In de kleine schuur van Han Hazekamp uit Dalerveen staan stellingkasten met zwarte bakken tot aan het plafond. In die bakken krioelen duizenden meelwormen tussen het zaagsel. Hazekamp kweekt ze al sinds een aantal jaren.

Vanuit zijn achtergrond als werktuigbouwkundige knutselde hij eigenhandig de hele installatie in elkaar. Met zo veel mogelijk aandacht voor duurzaamheid; de temperatuurregulatie wordt bijvoorbeeld gedaan met een warmtepomp.

Lege schuren

Hazekamp is met zijn bedrijf een van de grote spelers in Drenthe. Hij ziet met name kansen voor boeren die, door het afschalen van hun vee-verkoop, met lege schuren zitten. Volgens hem is het de investering dubbel en dwars waard om daarin insecten te kweken.

"Je ziet dat die ondernemers op zoek zijn naar een andere inkomstenbron. Een insectenkwekerij kun je kleinschalig opzetten en je hebt weinig mankracht nodig", legt hij uit.

Vol eiwit

Slechts enkele bedrijven in Drenthe leggen zich momenteel volledig toe op deze business, maar daar gaat snel verandering in komen, denkt Hazekamp. "Over drie jaar is het eten van insecten helemaal ingeburgerd", denkt hij. "Het gaat heel hard."

"Het mooie aan insecten is dat ze goed bruikbaar zijn voor veevoer, maar ook voor menselijke consumptie. Een insect zit vol eiwit. Ik eet mijn meelwormen regelmatig, maar als ik een paar eetlepels op heb, zit ik al vol", aldus Hazekamp.

Nootje

Een veelgehoorde klacht is dat de krioelende beestjes er niet al te smakelijk uitzien. "Daarom moet je ze verwerken, zodat ze niet meer herkenbaar zijn", weet Hazekamp. "Je kan het dan als grondstof gebruiken. Het smaakt net als een nootje."