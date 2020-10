Meer vergiftigingen door paddenstoelen verwacht

Het kenniscentrum voor vergiftigingen, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), is dit jaar al zes keer geraadpleegd omdat iemand vergiftigd was na het eten van zelfgeplukte paddenstoelen. Nu we weer middenin het paddenstoelenseizoen zitten, verwacht het centrum dan ook nog meer paddenstoelenvergiftigingen.

Dit komt ook omdat eten uit de natuur meer in de belangstelling is komen te staan, meldt de Nederlandse Mycologische Vereniging. Dit is de vereniging die zich bezighoudt met paddenstoelen. Volgens de vereniging weten mensen niet altijd goed de verschillende soorten paddenstoelen te onderscheiden. Met vergiftiging als gevolg zodra iemand een verkeerde paddenstoel eet.

Dodelijk

De klachten die mensen kunnen krijgen van het eten van giftige paddenstoelen kunnen variëren van bijvoorbeeld maag-darmklachten tot hallucinaties, lever- en nierfalen, aldus het NVIC online. In sommige gevallen kan het eten van giftige paddenstoelen dodelijk zijn.

Van alle telefonisch gemelde blootstellingen aan het NVIC had vier procent te maken met planten, paddenstoelen en dieren, schrijft de Nederlandse Mycologische Vereniging. Dit kwam in 2019 neer op 2000 meldingen, waarvan 249 te maken hadden met paddenstoelen. Bij twee derde van de gevallen waren kinderen tot vijf jaar betrokken, "omdat die nogal eens zomaar iets in hun mond stoppen". In 32 gevallen ging het om het eten van een maaltijd met paddenstoelen. In het merendeel van de gevallen zijn mensen betrokken die niet in Nederland geboren zijn.

Tips

De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft nog een aantal tips om vergiftiging te voorkomen:

- "eet nooit paddenstoelen die je niet kent,

- lees over de eetbaarheid van een soort en verdiep je in de bereidingsmethoden ervan,

- verwerk nooit (gedeeltelijk) bedorven paddenstoelen in een maaltijd,

- houd kleine kinderen en huisdieren extra in de gaten als ergens paddenstoelen voorkomen: je kunt niet zien of een soort giftig is, maar voorkomen dat iets in de mond of bek verdwijnt is de beste manier om een vergiftiging te voorkomen."