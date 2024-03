Ziekenhuis Isala kijkt binnen in miljoenen jaren oude dino-eieren

Het is geen 1 aprilgrap bevestigt de woordvoerder van het Isala ziekenhuis, al is de vraag hem inmiddels vaak gesteld. Tijdens het paasweekend en slechts een dag voordat de paashaas eieren verstopt gaan radiologen op zoek naar embryo's in dinosauruseieren.

Verzamelaar Jeroen Philips heeft al veel onderzoek verricht naar zijn vijf dinosauruseieren. Op aanraden van onderzoeksinstituut Naturalis uit Leiden ging hij op zoek naar een ziekenhuis dat hem wil helpen met het lastigste stukje: binnen in het ei kijken. "Er worden embryo's gevonden, alleen gebeurt dat heel weinig. De laatste 120 jaar zijn er twintig gevonden in verschillende maten. In China hebben ze zo'n ei gevonden en daarmee konden ze aantonen dat de vogels rechtstreeks afstammen van de dino's."

Scannen van een ei

Het Isala ziekenhuis wilde Philipsen wel helpen, maar alleen op een rustige zaterdagochtend als de scanners alleen voor noodgevallen gebruikt worden, want die gaan altijd voor. Het personeel is hier vrijwillig, bevestigt radioloog Leo Kluijtmans. En het scannen van een ei is wel wat anders dan een mens. "Normaal moeten we rekening houden met de (stralings-, red.) dosis. Dat hoeft bij een ei natuurlijk niet en dat is maar goed ook, want de dosis is veel hoger omdat je anders niet door het gesteente heen komt."

Eén voor één gaan de eieren op het bed van de CT-scanner. Terwijl de waarschuwingssignalen voor de hoge doses door de bedieningsruimte gaan, kijken meerdere ogen vol spanning naar de schermen. "De spanning is heel groot", zegt Philips. "Omdat ik een vlek zag die ik dacht te herkennen als een klein embryo. Maar dat hoeft het niet te zijn."

'Ik weet dat de kans heel klein is'

Het is Philipsen niet te doen om het geld. "Het is een soort jacht op het embryo. Er zit geen financieel iets achter. Ik weet dat ze veel waard zijn als er een embryo in zit, maar ik weet ook dat de kans heel klein is", lacht Philips. "Het geeft een bijzonder gevoel. Mensen die eieren verzamelen snappen dat en ook dat het voelt als een tijdscapsule. Dat het aan te raken en te voelen is. Dit is het ei, het begin."

Wie weet?

Nadat alle eieren door de scanner zijn gegaan is van vier eieren duidelijk dat daar geen leven in heeft gezeten. Maar van één ei is dat dus nog niet te zeggen. "Het laatste ei ziet er heel anders uit van binnen", bevestigt radioloog Kluijtmans. "Maar waardoor dat komt kunnen we niet zeggen. We willen nog naar andere beelden kijken of wij daar iets van kunnen zeggen of dat we daar hulp voor moeten inroepen."