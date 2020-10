205 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Tussen zondagochtend 10.00 uur en maandagochtend 10.00 uur zijn er in Drenthe 205 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen is gelijk gebleven.

De grootste stijging is zichtbaar in de gemeente Emmen, waar ook de meeste coronabesmettingen geregistreerd zijn. In één etmaal zijn daar 70 besmettingen bijgekomen, wat neerkomt op een totaal aantal positief geteste mensen van 760. In elke gemeente zijn er besmettingen bijgekomen.

In totaal zijn er in Drenthe 2402 besmettingen, 141 ziekenhuisopnames en 60 doden vastgesteld.

Landelijk

Landelijk is er opnieuw sprake van een dagrecord: er zijn 6854 besmettingen in één dag bijgekomen. Het aantal sterfgevallen steeg met 12. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 17 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ongeveer 180.000 mensen in Nederland positief getest.

In de tabel hieronder staan het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 12-10-20)

Gemeenten Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 118 (+16) 1 0 Assen 260 (+24) 12 2 Borger-Odoorn 103 (+18) 5 4 Coevorden 169 (+18) 14 2 Emmen 760 (+70) 35 17 Hoogeveen 246 (+20) 24 8 Meppel 143 (+3) 11 5 Midden-Drenthe 90 (+13) 6 0 Noordenveld 165 (+7) 4 13 Tynaarlo 149 (+7) 9 0 Westerveld 74 (+1) 9 4 De Wolden 111 (+8) 11 5 Woonplaats onbekend 11 0 0

Ziekenhuizen

Er liggen vandaag zeventien patiënten met corona in Drentse ziekenhuizen. Onder hen liggen er twee op de intensive care (IC), meldt Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Ter vergelijking, in Friese en Groningse ziekenhuizen liggen ongeveer twee keer zoveel coronapatiënten.

Uit de laatste cijfers blijkt dat 24 patiënten van buiten de regio in Noord-Nederlandse ziekenhuizen liggen. Twee van hen liggen op de IC. Dat is een forse stijging ten opzichte van 9 oktober, toen nog zeven patiënten van buiten de regio in het Noorden werden verzorgd.