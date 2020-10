Uren zoet met paddenstoelen zoeken

Erwin Bakker is sinds begin dit jaar kinderdirecteur bij IVN. Dit houdt in dat hij collega's van IVN Noord gevraagd en ongevraagd advies geeft over hoe zij de natuur dichter bij kinderen kunnen brengen. Zijn tip om die twee uurtjes te vullen: paddenstoelen zoeken!

Erwin: "Omdat ik op een boerderij woon, ben ik altijd al veel buiten. En rondom ons huis is al zoveel te ontdekken en te beleven dat ik niet eens op zoek hoef te gaan naar andere plekjes. Als we in de tuin zijn of op het land, kijken we altijd naar bijzonderheden en komen we veel verschillende dingen tegen: planten en diertjes, maar ook paddenstoelen."

Nieuw wonder

"Paddenstoelen zijn zo leuk om te ontdekken en om naar op zoek te gaan, omdat het elke keer een nieuw wonder is", zegt de kinderdirecteur enthousiast. "Er zijn zoveel verschillende paddenstoelen. Zoveel kleuren, vormen, groottes en met of zonder stam. Vandaag heb ik in de regen en tussen de buien door, vrachten kastanjes geharkt en ook dan kom ik ze tegen. De stuifzwam is mijn favoriet. Waarom? Zoek maar eens een filmpje op!" In dit filmpje, iets over de helft, zie je de stuifzwam.

"Soms is het ook leuk om het bos in te gaan, daar kom je weer heel andere soorten tegen. Met een spiegeltje of een camera kan je goed de onderkant bekijken, die is vaak nog veel mooier. Als je een zoekkaart meeneemt, kan je ook ontdekken welke paddenstoel je precies hebt gevonden. En als je ze allemaal wilt vinden, ben je wel een paar uur zoet!"

Erwin zoekt graag paddenstoelen in het bos naast de A32 bij de Havelterberg, een plek met niet teveel geel zand, vochtige grond met mossen, dode takken en dode bladeren en veel bomen; een goed bos voor paddenstoelen. Zie het in zijn vlog:

