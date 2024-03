Hunebedcentrum is 'nieuwe' prehistorische boomstamkano rijker: 'Mijn handen zitten onder de blaren'

Dat doen ze helemaal met de hand, zonder modern gereedschap en dat voelen de makers. "Ik ben vooral de eerste dagen bezig geweest", vertelt Karin Olfert, activiteitencoördinator van het Hunebedcentrum. "Dat voel ik wel. Met name ook in mijn polsen. Mijn handen zitten ook nog steeds onder de blaren."

Ambachten leren

De boomstam woog 1500 kilo en daar is na een week hakken nog 150 kilo van over. "Negentig procent van de boom ligt hier op de grond", zegt botenbouwer Anton van den Heuvel. "Dat hebben we allemaal weggespleten en weggehakt. Een prehistorische kano is eigenlijk gewoon een uitgeholde boom, maar hij is wel een beetje vormgegeven. Aan de voor- achter- en onderkant heeft de boot een mooie afgeronde vorm zodat hij makkelijk door het water gaat. Dat is voor veel prehistorische kano's typerend."