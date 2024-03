Voormalig oorlogscorrespondent schiet familie in Gaza te hulp: 'Ik hoop dat ze eruit komen'

"Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed." Het nieuws uit Gaza volgt oud-Assenaar Jan Keulen op de voet. Jarenlang was hij oorlogscorrespondent in het Midden-Oosten, nu probeert hij met een crowdfundingsactie een gezin uit de Gazastrook te halen.

De journalisten die het nieuws over de huidige escalatie in het conflict tussen Israël en Hamas verslaan zijn de vaste gezichten die de dag van Keulen tekenen, zegt hij. "Het nieuws volg ik altijd met angst in mijn hart." In het gebied waar hij jarenlang zelf als journalist en trainer werkte, kent hij veel mensen. "Dan denk ik: god, ik hoop dat er geen mensen bij zijn die ik ken."

Noodkreet

Dagelijks houdt hij contact met zijn oud-collega's en andere bekenden. Een van hen is zijn vriend Mohammed Abu Afash. "Ik ben altijd blij als hij zich weer meldt, zodat hij nog in leven is." Maar onlangs ontving Keulen een noodkreet: "Jan, kun je me alsjeblieft helpen? Mijn vrouw is geestelijk aan het eind van haar Latijn", liet hij Keulen weten.

Nadat zijn winkel en woning werden weggevaagd door een bombardement, sloeg hij met zijn vrouw en drie dochters op de vlucht en trokken van plek naar plek. "Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in een tent in Rafah, in het zuiden van Gaza." Het is het gebied waar de meeste Gazanen heentrokken en als eindpunt van Gaza geldt.