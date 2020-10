Nieuwe fietstocht spijkert kennis over hunebedden bij

"Je ziet inderdaad veel hunebedden, maar het is veel meer dan dat", legt Hanna Schipper van Het Drentse Landschap uit. "Je fiets door de prachtige natuur, krijgt informatie over de hunebedden en je kunt er een heel dagje weg van maken. De route komt ook langs het boomkroonpad, het Drouwenerzand en t Nije Hemelriek."

De start van deze nieuwe fietsroute die je sinds vandaag kunt fietsen is bij het Hunebedcentrum. "We zijn hier erg blij mee", zegt Gijs Klompmaker van het Hunebedcentrum. "Hoe mooi is het dat dat wat je bij ons in het museum leert vervolgens kunt zien in het echt. We willen de mensen graag wat leren over de prehistorie en dat kan op deze manier heel goed."

Je komt onder meer langs de vijf hunebedden bij Bronnger (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Maar er is wel een lastig detail aan de route. Niet alleen het Hunebedcentrum, maar ook verschillende landschapsbeheerders hebben in het verleden al opgeroepen om wat respectvoller om te gaan met het Nederlands erfgoed. Er wordt niet alleen afval achtergelaten bij de hunebedden, maar mensen staan er ook tegen een boom te plassen en kleine kinderen klimmen op de grote stenen.

Toch is Het Drentse Landschap blij met een fietstocht langs de monumenten uit de prehistorie. "We zien dat het beeld langzaam verandert. Mensen weten beter waar hunebedden voor staan en gaan er respectvoller mee om. Door ze wat meer over de hunebedden te leren hopen we dat mensen er wat beter mee omgaan", aldus Schipper.

"Ze moeten er vooral langs gaan, en niet opklimmen", vult Klompmaker aan. "Ga er naast staan en er mee op de foto, helemaal prima. Maar ga er respectvol mee om. Een graf behandel je ook met eerbied en een hunebed is natuurlijk ook een graf."

Wie de route gaat fietsen krijgt dus informatie over de hunebedden. Dat moet ervoor zorgen dat de mensen beter weten wat een hunebed is. En het blijft hier niet bij. Het Drentse Landschap wil meer routes voor gezinnen langs hunebedden uitzetten.