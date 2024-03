Op de Stationsweg in Zuidlaren is een fietser gewond geraakt nadat hij door onbekende oorzaak ten val kwam.

Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur. Er was geen ander verkeer bij betrokken. Omstanders die het ongeluk zagen gebeuren, ontfermden zich over het slachtoffer. Verschillende hulpdiensten rukten uit. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.