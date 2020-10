Één op de drie zzp'ers in HEMA-gemeenten vraagt uitkering aan

In de zogeheten HEMA-gemeenten heeft ongeveer een derde van de zzp'ers gebruik gemaakt van de eerste TOZO-regeling. Het gaat om bijna 5142 zelfstandigen zonder personeel, zo blijkt uit cijfers die RTV Drenthe bij de gemeenten heeft opgevraagd. In de HEMA-gemeenten (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) en de gemeenten De Wolden, Tynaarlo en Aa en Hunze zijn in totaal 15.520 zzp'ers actief volgens de Kamer van Koophandel.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) werd in maart in het leven geroepen om zzp'ers financieel te helpen die door de coronacrisis opdrachten zagen wegvallen. Het inkomen wordt daarbij aangevuld tot bijstandsniveau. Voor een alleenstaande is dat tot 1050 euro en voor gehuwden of samenwonenden tot 1500 euro. Ook kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd, maar in verreweg de meeste gevallen gaat het om levensonderhoud.

'Theater ging dicht'

De 31-jarige Ruben Ester uit Beilen kan erover meepraten. Hij heeft 3 maanden aanspraak gemaakt op de regeling omdat hij in maart al zijn opdrachten zag wegvallen. Ruben werkt 8 jaar als zzp'er, onder meer als radiotechnicus en hij maakt veiligheidsvideo's voor bedrijven. Ook heeft hij een contract voor minimaal 10 uur per week als ploegleider horeca in Theater DNK in Assen. "Als radiotechnicus werd ik vooral ingehuurd als er bands live kwamen spelen, maar door corona gebeurde dat niet meer. Bedrijven gingen meer op het geld letten, waardoor de productie van veiligheidsvideo's stil kwam te liggen. Het theater ging ook dicht."

Bij de eerste TOZO-regeling werd niet gekeken of er een verdienende partner was, maar bij de tweede regeling die op 1 juni inging wel. "Door die partnertoets heb ik er vanaf 1 juni geen gebruik meer van gemaakt, maar niet omdat ik genoeg werk had. De laatste maand trok het werk weer een beetje aan, maar nu er weer nieuwe maatregelen zijn tegen het coronavirus ligt het weer zo goed als stil. Ik zou een klus in België doen, maar die is afgezegd. Ik heb dit jaar bijna de helft minder omzet in vergelijking met vorig jaar."

Minder aanvragen

De tweede TOZO-regeling werd in de HEMA-gemeenten dan ook flink minder aangevraagd, bijna 1150 keer. Het is onduidelijk of dat komt door het invoeren van de partnertoets of dat zzp'ers weer werk vonden. Op 1 oktober is een derde regeling ingegaan.

Ruben denkt er serieus over om te stoppen als zzp'er. "Ik wil het nog even aanzien. Maar ik denk erover om mij te laten omscholen voor een baan in de elektrotechniek. Daar is altijd werk".

