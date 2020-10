Coevorden zet in op tegengaan klimaatverandering

De conferentie wordt live uitgezonden vanuit Theater Hofpoort, die vanwege de coronacrisis tijdelijk gevestigd is een voormalige fabriek. Inwoners van Coevorden kunnen de conferentie online volgen. Raadsleden kijken samen met Van Leur hoe het met de situatie in Coevorden is gesteld en welke uitdagingen met betrekking tot klimaatverandering allemaal te wachten staan.

Aftrap

De klimaatconferentie is niet het enige wat de gemeente doet om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Een aantal gemeenteraadsleden van de gemeente Coevorden gaat vanaf het eind van deze maand van deur tot deur om met inwoners in gesprek te gaan over de gevolgen van de klimaatverandering. "In die gesprekken willen we ophalen wat er leeft en speelt en welke rol inwoners voor zichzelf zien", aldus raadslid Erik Bonkes van de VVD. De raadsleden willen zich daarbij vooral richten op de inwoners die binnen de bebouwde gebieden wonen of daar hun bedrijf gevestigd hebben.

Wie de conferentie op 22 oktober online wil bijwonen kan zich aanmelden via raad.coevorden.nl.