Overdekte speeltuinen in de knel door bezoekersmaximum

Bij Zippa Zebra's Funjungle in Hoogeveen betalen alleen kinderen toegang. De 15 betalende bezoekers die daardoor nog naar binnen kunnen zijn te weinig om open te kunnen, vindt Marga Botter. "Ik kan daar de roltrap nog niet van laten draaien of een personeelslid betalen."

Botter is daarom op zoek naar andere inkomsten. Ze gebruikt de lege speelhal nu als opslag voor een nieuwe online kledingwinkel. "Vanaf deze week gaan wij kleding verkopen en proberen zo het hoofd boven water te houden."

Marga Botter van Zippa Zebra's Funjungle in Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

In Zippa Zebra's Funjungle zou door het bezoekersmaximum elke bezoeker zo'n 65 vierkante meter voor zichzelf hebben. Liever zou Botter terugkeren naar de regels die golden vanaf juli. Door anderhalve meter te garanderen kon ze alsnog zo'n 180 bezoekers binnen laten.

Kinderen teleurstellen

Bij Ballorig in Assen worden bezoekers nog binnengelaten, maar moet wel van tevoren gereserveerd worden. Hoewel de hal op het oog leeg is, moet het personeel toch kinderen naar huis sturen als zij op goed geluk aan de deur komen. "De kinderen hebben het beeld van Ballorig al gezien. Die zijn blij dat ze een dagje uit mogen en op het moment dat iemand niet heeft gereserveerd moeten we ze teleurgesteld naar huis sturen", aldus vestigingsmanager Lizanne Schonewille.

"We richten ons op kinderen tot tien jaar", verklaart algemeen directeur Jeroen Horbach. Horbach is verantwoordelijk voor de 38 vestigingen van Ballorig in Nederland. "Kinderen moeten in onze optiek niet meegerekend worden. Stel je voor dat je thuis een feestje wil geven in je huiskamer, dan kan je wel veertig kinderen uitnodigen. En hier op 2.000 vierkante meter kan dat niet."