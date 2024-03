Regen in aantocht, blijft het droog tijdens het paasvuur? 'Neem je paraplu mee'

Neem vanavond of morgenavond je paraplu mee als je naar het paasvuur gaat, want de kans is klein dat we het droog gaan houden. Dat verwacht RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. "Houd de lucht goed in de gaten, want hier en daar valt een bui."

Waar het precies gaat regenen, is volgens Nienhuis lastig te zeggen. "Het is nu nog droog, maar de lucht wordt onstabiel", zegt hij. "Boven het zuiden van Nederland gaan buien ontstaan en die trekken ook in onze richting." Later vanmiddag en ook vanavond zijn enkele buien goed mogelijk.

'Meubelboulevard-dag'

In Drenthe worden verreweg de meeste paasvuren vanavond aangestoken en dat is maar goed ook, stelt de weerman. "Ik denk namelijk dat je 'm morgenavond best moeilijk aan de praat krijgt", aldus Nienhuis. "Het wordt morgen een 'meubelboulevard-dag', laat ik het zo zeggen."

Dat belooft niet veel goeds. Vooral overdag gaat het behoorlijk regenen. "Vanaf 4.00 uur vannacht tot het middaguur gaat het regenen. Hoe oostelijker je zit, hoe natter het wordt." Nienhuis verwacht op sommige plekken vijf tot tien millimeter regen. "Daarna kunnen de paasvuren nog wat uurtjes opdrogen, maar oef: wat zijn ze nat geworden."

's Avonds kan er verspreid over de provincie ook nog een bui vallen. "Maar die lijken minder actief te zijn."

Lente laat nog op zich wachten