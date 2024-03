De week van Drenthe: betaald parkeren bij het Blauwe Meer en miljoenen voor dak boven wielerbaan

De week zit er alweer bijna op, tijd om terug te blikken op wat er afgelopen week zoal is gebeurd. Het ging van een pensionerende burgemeester tot Duitse vakantiegangers.

Afscheid Loohuis

Maandag werd alvast een voorschot genomen op het afscheid van Karel Loohuis, burgemeester van de gemeente Hoogeveen. Dit weekend houdt hij nog de paasvuren in de gaten, maar daarna doet hij zijn ambtsketen af.

De burgemeester gaat vooral het contact met de inwoners missen. "Vaak leuke gesprekken, maar soms ook emotionele of moeilijke praatjes. Het hoorde er allemaal bij en dat vond ik mooi. Het heeft mijn leven verrijkt, zeg ik altijd."

Betaald parkeren bij het Blauwe Meer

Bomen in Yde

De kinderen van IKC De Duinstee in Yde krijgen bomen om hun schoolplein groener te maken. Woensdag ging daar de schop in de grond.

9 miljoen voor wielerbaan

De gemeente worstelt al langer met de wielerbaan op Stadsbroek. Zonder dak is de baan namelijk geen lang leven beschoren. Het natte weer tast de houten baan aan. Op het wielercentrum komt een tweede verdieping voor leslokalen en horeca, met uitzicht over de wielerbaan. De gemeenteraad praat er eind mei over.