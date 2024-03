COA krijgt wachtkamer Assen morgen niet leeg, nog geen duidelijkheid over verlenging

Het lukt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet om de Expo Hal in Assen morgen leeg te krijgen. Het contract voor de wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt morgen namelijk af.

Of het contract tussen de gemeente Assen en de exploitant wordt verlengd, is nog altijd niet duidelijk. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat Assen hier nog over in overleg is. "Maar we gaan morgen nog niet direct handhaven."