Jongeren nemen zelf maatregelen bij keet in Noordscheschut

Toch zouden de jongens van de keet in Noorscheschut er niet van wakker liggen als deze regel ook in Hoogeveen zou gelden. "Meestel komen hier in het weekend ongeveer tien jongeren, maar toen corona uitbrak hebben we gezegd: maximaal vier", zegt Ruben van de Bunt (19). In de praktijk passen ze die regels zelf dus al toe.

Klein clubje nog

De jeugd van de keet in Noordscheschut is ouder dan 17 jaar en moet dus 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Lukt dat een beetje? Volgens Tristan van Nieuwenhuizen (20) lukt dat aardig goed. "Alleen zo in het voorbijgaan is het wel eens iets minder dan anderhalve meter."

Is het nog wel gezellig met zo'n klein clubje? "Nou, je hebt wel iets meer gevarieerde gesprekken als je met tien man bent, maar het is nog steeds gezellig. Wij zijn met zijn vieren een hechte vriendengroep", aldus Ruben. Maar minder dan vier zien ze niet zitten. "Dan zou er telkens een van onze vrienden niet bij kunnen zijn. Dan blijven we liever gewoon thuis", aldus Tristan.

Maximaal drie bezoekers

De gemeenten De Wolden, Meppel en Westerveld hebben keetbeheerders en de eigenaren van het perceel waar de keet op staat, vorige week een brief gestuurd met aangescherpte regels. Mochten jongeren onder de 18 jaar eerder nog gewoon bij elkaar komen in keten, nu zijn dus maximaal drie bezoekers welkom. Inclusief de beheerder komt het aantal dus op vier.

De bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden en op vaste plekken op 1,5 meter afstand zitten. De keet moet na elk bezoek worden gedesinfecteerd.

Volgens jongerenwerker Mascha Konterman van de gemeente De Wolden vinden veel jongeren het vervelend dat er nu minder mag. "Ze mogen al niet zoveel", zegt ze. De Wolden houdt er een heus ketenbeleid op na, Keten United genaamd. Enkele van de voorwaarden voor keten om zich aan te kunnen melden is dat de brandweer de keet jaarlijks keurt en dat de keet meedoet aan een voorlichtingsbijeenkomst over alcohol.

De jongerenwerker voert zelf geen controles uit of de jongeren zich aan de regels houden. "Dat doen boa's en de politie. Van hen heb ik geen berichten gekregen over volle keten", aldus Konterman.

Helemaal dicht?

Devin de Jonge runt een keet in Musselkanaal en is keetadviseur van plattelandsjongeren. Al drie keer werd zijn keet uitgeroepen tot de beste van het land. Hij besloot zelf al eerder om de keet voorlopig maar helemaal te sluiten. "Ik denk niet dat het verantwoord kan. Het zou me niet verbazen als morgen bij de persconferentie over coronamaatregelen wordt meegedeeld dat zuipketen helemaal dicht moeten", aldus De Jonge.