Wereldrecordpoging kniepertjes bakken: gaat het lukken?

"Dat komt ook doordat niemand ooit een wereldrecordpoging kniepertjes bakken heeft gedaan", lacht Ridderbos. Ook met vijf kniepertjes zouden ze een officieel record kunnen vestigen, bij wijze van spreken. Wel gebruiken de jongerenwerkers maar een wafelijzer om de platte koekjes in te maken. "Maar we hebben ons ten doel gesteld om 500 te bakken. Dan wordt het voor de volgende uitdager ook weer lastiger."

Idee van wereldformaat

Het idee voor de recordpoging ontstond door een project met zanger Harm Spang. Een liedje dat geschreven en ingezongen is door de zanger en jongeren uit Coevorden belandde op plek 8 in de Top 340 van lokale omroep ZO!34. "Als dat zou lukken, zouden we iets van wereldformaat gaan doen", vertelt Vendrig. "Na lang nadenken bedachten we deze wereldrecordpoging."

Met een bakkeet door de hele gemeente

Omdat het jongerenwerk niet alleen in de stad Coevorden, maar in de hele gemeente plaatsvindt, gaan de kniepertjesbakkers in een keet langs allerlei locaties. Ze beginnen op de markt in Coevorden en rijden dan door langs Schoonoord, Aalden, Oosterhesselen, Sleen, Dalen, Geesbrug en Dalerpeel, om 's avonds weer te eindigen op de startplek. Op elke locatie blijven ze zo'n drie kwartier bakken.

De keet is geleend van de gemeente en uitgerust met een aggregaat, zodat het bakken gewoon door kan blijven gaan. Dat is ook wel nodig, want volgens de berekeningen van de jongerenwerkers moet er flink doorgebakken worden. Maar er is ook ruimte voor plezier.

"Kinderen en jongeren mogen komen kijken", zegt Vendrig. "We hebben materiaal voor activiteiten, zoals lasergamepistolen, VR-brillen en sportballen meegenomen. Maar nieuwsgierige mensen mogen ook alleen kniepertjes proeven. Als we aan het eind van de dag kniepertjes overhouden, brengen we die naar de voedselbank."

De mannen met de teller van hun kniepertjes. (Rechten: RTV Drenthe)

De 500 ruim gehaald

Langzaamaan wordt de emmer met beslag leger en de plaat met kniepertjes voller en voller. De mannen bakken zo snel, dat het niet de vraag is óf ze het doel halen, maar wanneer. Tegen 16.30 uur is het antwoord daar: de teller staat dan op 500 kniepertjes. Toch gaan ze tot in Coevorden door met bakken. "We zijn ontzettend blij dat we het aantal nu al gehaald is, maar we gaan gewoon door. Het beslag is ook nog niet op."

De recordpoging is volledig gefilmd en ingediend bij Guinness World Records. "Nu is het afwachten of de actie goedgekeurd wordt. Maar we hebben in ieder geval een leuke dag gehad", besluit Ridderbos.