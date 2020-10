Drentse sportclubs over mogelijke coronamaatregelen: 'Sneu voor de sport'

Voor Joop Fiege, trainer van handbalvereniging Hurry-Up, komt het bericht niet onverwacht. "Het is duidelijk wat er aan de hand is. Dit zal misschien betekenen dat de competitie weken of maanden stil komt te liggen." Volgens Fiege heeft sport al de volle laag gehad. Dan komt dit er nog eens overheen. "Je kan dit wel zien aankomen. We zijn een enorme contactsport." vervolgt hij.

'Misschien te voorbarig'

Arjan Jonkers, voorzitter van de Meppeler Sport Club, vindt de maatregelen vooralsnog vreemd. "Als dit voor een korte periode is, dan snap ik niet waarom het alleen voor boven de 18 jaar geldt."

Jonkers geeft aan dat het voor verenigingen gewoon heel lastig is om te handelen met deze maatregelen. Wel wil hij de persconferentie gewoon afwachten. "Misschien zijn we allemaal nog te voorbarig. Eerst afwachten wat Rutte zelf zegt."

Stekker eruit

Voor Handbalvereniging E&O uit Emmen ligt de situatie weer anders. Het bestuur heeft namelijk zelf al besloten om geen wedstrijden meer te spelen tot de persconferentie van Rutte. Voorzitter Ernst Söllner: "Het sporten is op deze manier ook een beetje een rommeltje aan het worden."

Volgens Söllner moet jeugd onder de 18 jaar ook gehaald en gebracht worden. "Je krijgt dan alsnog verplaatsingen." Ook hebben spelers er zelf minder zin in. Zo moest een van de herenteams al tien dagen in quarantaine vanwege een positieve besmetting in het team. Een team bestaat al snel uit dertig man. De kans dat er iemand corona krijgt, is daarmee groter. "School of je werkgever ziet je aankomen dat je vanwege je sport weer tien dagen in quarantaine moet."

'Even afwachten'

Alfred Barkhuis, voorzitter van volleybalvereniging Sudosa-Desto noemt de maatregelen "Sneu voor de sport." Hij vervolgt: "Alles wat de sport raakt vind ik doodzonde." Volgens Barkhuis is het belangrijk om de persconferentie morgenavond even af te wachten om te zien wat de precieze argumentatie van premier Rutte is. "Positief is dat de jeugd wel door kan gaan. Trainingen zijn minder reisbewegingen dan wedstrijden."

Bij amateursporten gaat het om alle sporten met deelnemers van boven de 18 jaar, waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Het gaat om contactsporten. Tennis zou dan bijvoorbeeld nog wel kunnen. Ook professionele sporten hebben waarschijnlijk een uitzonderingspositie

