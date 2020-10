'Horeca volledig op slot in strijd tegen oplaaiend coronavirus'

De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), zouden de horeca zien als een plek waar nog steeds veel besmettingen plaatsvinden.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, waaronder burgemeester Marco Out namens Drenthe, staan eensgezind achter de maatregelen. "Wij hopen dat dit pakket ons helpt de negatieve cijferreeks te doorbreken", zegt plaatsvervangend voorzitter Henri Lenferink, burgemeester van Leiden. "Wij kunnen ons gezamenlijk vinden in het advies aan het kabinet. Het kabinet neemt morgen een besluit."

Ook minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie is blij dat de burgemeesters achter het pakket aan maatregelen staan. "Het belangrijkste is dat de besmettingscijfers hoog oplopen. De reguliere zorg gaat in gevaar komen. Dat is waarom het gaat."

Corona laait ook in Drenthe op

Tussen zondagochtend 10.00 uur en maandagochtend 10.00 uur zijn er in Drenthe 205 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De grootste stijging is zichtbaar in de gemeente Emmen, waar ook de meeste coronabesmettingen geregistreerd zijn. In één etmaal zijn daar 70 besmettingen bijgekomen.