Bijzondere Mexicaanse truffel in de mais

Mais met grijze builen

Het ziet er niet gezond uit: de korrels van een maiskolf zijn helemaal aangetast door grijzig-roze gezwellen. 'Builenbrand' heet het verschijnsel, en boeren zijn er niet bepaald blij mee. De voedingswaarde van de mais gaat een heel stuk naar beneden en bovendien kan de schimmel ziektes veroorzaken. Maar dat zien ze in Mexico heel anders. Daar worden jonge exemplaren ingeblikt verkocht als lekkernij. "Daarom wordt het Mexicaanse truffel genoemd, al is de truffel een heel ander soort paddenstoel", aldus Thomas.

Thomas vond de paddenstoel afgelopen vrijdag in een maisveld in Westerbork. "Mijn vrouw werd gewaarschuwd door een vriendin, en toen ging ik er op af want ik had dit nog nooit gezien." De mais is ondertussen geoogst. Maar de schimmel is er nog wel. "Je kunt het vergelijken met de moederkoorn die we vroeger in het graan hadden. Dat waren ook de vruchtlichamen van een schimmel.", zegt hij. Moederkoorn produceert giftige stoffen, bij het eten ervan krijg je ernstige gezondheidsproblemen en mogelijk hallucinaties.

Pas op met paddenstoelen

De jonge exemplaren zijn dus eetbaar, maar neem daarbij geen risico's. Evert Thomas gaat hem niet opeten: "Ik eet wel paddenstoelen, maar van deze weet ik te weinig af. En ik zeg altijd over eetbare paddenstoelen: als je niet precies weet hoe het zit moet je ervan afblijven. En dat doe ik dus ook."

