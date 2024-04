Dreuge Worst TV van start: 'Geen grap'

Om klokslag 11.30 uur is het nieuwe themakanaal van RTV Drenthe van start gegaan: Dreuge Worst TV. Vanaf vandaag kunnen kijkers 24 uur per dag live het betoverende droogproces van worsten aan de wiemel volgen via www.dreugeworst.tv

De aankondiging van het nieuwe kanaal kon op veel verbaasde reacties rekenen en het kreeg al gauw het etiket 1-aprilgrap. Toch is het kanaal nu toch echt de lucht in gegaan. Het plan ontstond spontaan, blikken programmamakers David van der Spoel en Robbert Oosting terug. "Robbert gooide het balletje op en ik kopte hem in. Hij had het erover dat hij hier een wiemel wilde bouwen, zodat hij op zaterdag na de opnames van Djammen mooi een worstje kon eten", zegt Van der Spoel. Toen zei ik: 'Daar zetten we een camera op en dan gaan we dat livestreamen'. Dat was natuurlijk een grapje. Maar ik zag de twinkeling in zijn ogen en toen konden we niet meer terug."