Rechtbank brengt laatste groet aan overleden rechter Herman Fransen

Onder grote belangstelling en op indrukwekkende wijze is bij de rechtbank in Assen afscheid genomen van strafrechter Herman Fransen. De geliefde rechter overleed op 7 oktober na een kort ziekbed. Hij werd 63 jaar oud.

Voorafgaand aan de afscheidsceremonie reed de rouwauto langs de voorzijde van de rechtbank in Assen door een haag van ongeveer 150 belangstellenden. Mensen die een laatste groet wilden brengen aan de overleden rechter en vanwege de coronamaatregelen niet bij de uitvaart konden zijn.

Rozen

De rouwauto stopte kort voor de ingang van de rechtbank, de vlag hing halfstok. De rit ging vervolgens stapvoets verder, langs de mensen die aan beide kanten van de weg stonden opgesteld. De meesten gaven een roos af, die later tijdens de uitvaart bij de kist werden neergelegd.

Fransen werd in 1993 rechter bij de rechtbank in Assen. Voordat hij rechter werd werkte hij bij de Belastingdienst. Zijn financiële kennis kwam goed van pas toen hij als snel bij de noordelijke fraudekamer aanschoof. In 1997 stapte hij over naar het gerechtshof in Leeuwarden en werkte nog bij de belastingkamer van de rechtbank en het hof. Drie jaar lang was hij projectleider voor het opzetten van de belastingrechtspraak.

Protest

Fransen legde in 2015 zijn teamvoorzitterschap strafrecht neer uit protest tegen de sluitingsplannen van de rechtbank in Assen. "Een historische vergissing en fundamenteel onjuist", zei Fransen destijds. Onder druk van de Tweede Kamer werd dit besluit alsnog teruggedraaid. Fransen was voorzitter van de meervoudige strafkamer in de zaak Ruinerwold. Een maand geleden werd hij vervangen wegens ziekte. In de rechtbank werd met grote verslagenheid gereageerd op het toch onverwachte overlijden van de jurist.