Boeren delen veertigduizend appels uit

Boeren

De actie is bedacht door LTO Noord, zodat mensen meer waardering krijgen voor de producten die de tuinders en boeren verbouwen. "Elke dag zorgen boeren en tuinders voor gezond en betaalbaar eten. En ook investeren ze in manieren om nog duurzamer te produceren. Dag in, dag uit zetten zij zich ervoor in om te zorgen dat we nu, maar ook in de toekomst eten en drinken op tafel hebben staan", aldus LTO Noord.

Jakob Bakker van LTO Noord regio Zuidwest vult aan: "We hebben deze actie in gang gezet om het Nederlandse voedsel op de kaart te zetten en om een gebaar te maken dat wij als Nederlandse boeren ook trots zijn op onze Nederlandse producten."

Voedselbanken

In Drenthe delen ze appels uit aan verschillende voedselbanken. Volgens regiovoorzitter Trienke Elshof van LTO Noord verbinden ze zo op een positieve manier de agrarische sector met de consumenten. "Ook kunnen we tegelijkertijd laten zien en vertellen wat de agrarische sector voor de lokale gemeenschap betekent."

Waarom er juist appels uitgedeeld worden? Bakker: "Het is een Nederlands, smakelijk product. Daar zijn wij trots op en dat willen we graag onder de aandacht brengen."

Bij de voedselbank in Meppel zijn ze er erg blij mee. Tonie Mulder van de voedselbank: "Fruit is een mooi product om weg te geven aan onze klanten. Ze zijn er altijd heel blij mee."

Dutch Food Week

De boeren en tuinders delen het fruit uit tijdens de Dutch Food Week. In die week staan genieten van voedsel, voedselproductie en innovatie centraal. Op RTV Drenthe kun je woensdag 14 oktober kijken naar het programma Aan Tafel waarin twee Drentse en twee Groningse bedrijven die een rol spelen in de voedselindustrie vertellen over hun werkzaamheden.