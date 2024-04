Ondanks regen veel belangstelling voor eerste duik in zwembad Exloo

Als een van de eerste in Drenthe opende zwembad De Leewal in Exloo vanochtend de deuren. De rijen stonden meteen al voor de kassa. De zwemmers trotseerden de regen. Binnen een kwartier na de opening lagen er al tien mensen in het zwembad.

"We hebben nu regen. Vorig jaar was het droog; een mooie dag. En nu sputtert het een beetje. Maar wat doe je eraan? Niks. We hebben toch al een aantal zwemmers, gelukkig. Dat zijn echte die hards", zegt manager Henk Smit.

Lage energiekosten

In 2020 koos het zwembad ervoor om te investeren in duurzaamheid. Er kwamen heat pipes en zonnepanelen. "Daardoor maak je minder kosten. Normaal gesproken zou je op zo'n dag als vandaag 2.500 tot 4.000 kubieke meter gas gebruiken. Een heleboel. Door zonne-energie is het verbruik zeer minimaal. Dat is ook de reden dat we het zwembad in Exloo van 1 april tot eind oktober open kunnen houden."

Aangename temperatuur

Het water is ongeveer 20 graden. "Het is wel fris als je er in springt, maar daarna is het lekker", zegt een oudere man.