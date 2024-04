Eieren zoeken en lammetjes aaien, dit is Tweede Paasdag in Drenthe

Tweede Paasdag, de extra vrije dag met Pasen. Ook een dag waarvoor je soms moet uitzoeken hoe je 'm gaat vullen.

In Grolloo vullen ze de Tweede Paasdag met eierzoeken. Nou gebeurt dat wel vaker dit weekend, maar hier doen ze dat wat anders. "We gingen dit keer voor het eerst eierzoeken in het donker" vertelt Inge Matthezing. "Dat komt omdat we gisteren lasergamen hadden als paasactiviteit. Dus we hadden de arena al klaar staan en dachten 'hoe leuk zou het zijn om ook de eieren in het donker te zoeken?'."

Spannend

De jongere kinderen krijgen iets meer licht om te zoeken, de kinderen vanaf groep 3 gingen in het pikdonker te werk. Rosalie vond dat nog best spannend. "Ik vond het ook wel moeilijk om eieren te zoeken in het donker."

Rosalie komt met twee eieren de verduisterde gymzaal uit. Vriendin Jasmijn had het mandje bijna vol. "Het is gewoon paaseieren zoeken, dus daar is niks engs aan. Maar ik vond het wel spannend."

Schaapskudde Holtingerveld

Wie niks met eieren heeft kan ook bij de schaapskudde van het Holtingerveld terecht. Daar was het al druk met 336 lammetjes die dit jaar zijn geboren, maar daar komen volgens de herder nog tussen de 3.000 en 5.000 bezoekers bij. "Je ziet toch veel ouders of opa's en oma's die op zo'n dag komen met de kinderen. En dat maakt het leuk, want normaal kunnen ze niet voeren en vandaag mag dat."