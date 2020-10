'Als je de horeca dichtgooit wordt het één grote ellende'

Volgens Obbes komt er vooral ellende van het sluiten van de horeca. "De horeca is een veilige thuishaven, daar is controle. Als je dat dichtgooit, dat wordt één grote ellende." Hij merkt dat er in de horeca weinig besmettingen zijn. "Maar wel thuis of bij illegale feesten."

Avondklok

Volgens de horecaondernemer is de horeca nu 'een sinaasappel die steeds verder wordt uitgeperst', en zou hij liever zien dat de horeca gereguleerd open gaat. "We moeten nu steeds nieuwe ideeën bedenken, met steeds minder mensen. Je merkt dat er meer ondernemers zijn die zo denken." Ook heeft Obbes nog wel een oproep aan Rutte: "Maak consistent beleid. Neem maatregelen die voor iedereen duidelijk zijn."

Harrie de Jong van Hotel Brinkzicht in Vledder heeft een heel ander voorstel voor Rutte. "Stel maar een avondklok in. Dan kunnen de dorpsagenten en boa's gewoon controleren wie er op straat is. Dan moet iedereen gewoon op een bepaald tijdstip thuis zijn." De Jong hoopt op die manier zijn hotel open te kunnen houden. "Mensen moeten dan gewoon op een bepaald tijdstip in het hotel zijn."

'We voldoen aan alle maatregelen'

De Jong heeft er belang bij dat zijn hotel open blijft. Momenteel biedt Brinkzicht onderdak aan 42 klaverjassende landgenoten, die gisteren aan een week vol uitstapjes en klaverjaspartijen zijn begonnen. "De mensen komen uit alle hoeken van het land. We maken uitstapjes met ze en ze kunnen hier prima klaverjassen op anderhalve meter. Met handschoentjes aan."

Voor volgende week heeft De Jong een vergelijkbare boeking, dan komen 31 klaverjassers. "Als we deze week dicht moeten dan gaat het volgende week ook niet door. Ik vrees dan dat de rest van het jaar ook alles geannuleerd wordt." De Jong denkt dat zijn hotel vanavond of morgen nog niet dicht hoeft. "Ik denk dat dit arrangement gewoon doorgaat. We voldoen binnen aan alle maatregelen." Hij verwacht later deze week pas echt duidelijkheid te hebben.

'Thuis let niemand op'

Brigitte van Regteren van Stadscafé Oasis in Meppel heeft wel begrip voor de premier. "Je zou als premier Rutte of minister De Jonge maar zo'n besluit moeten nemen. Dat zou ik niet kunnen." Toch heeft ze geen begrip voor de maatregel zelf. "Bij mijn weten komen de besmettingen meestal niet uit de horeca, maar vooral thuis. Nu gaan met deze mogelijke maatregelen de mensen juist met alcohol bij elkaar thuis zitten. Ik begrijp niet dat dan juist wij dicht moeten."

Van Regteren is ook voorzitter van Horeca Meppel en ziet om haar heen dat het in heel Meppel momenteel wel goed gaat in de horeca. "Het was eerst even wennen, maar nu we om tien uur moeten sluiten gaat het overal wel goed."

Volgens haar is er juist in de horeca goed zicht op of maatregelen gehandhaafd worden. "Thuis let niemand daar op met alcohol op. Wij zeggen gewoon tegen de klanten dat ze zich aan de maatregelen moeten houden. Er is hier wel controle, het is hier geen losgeslagen bende en mensen zijn er hier nu aan gewend."

Ze vreest dat met het sluiten van de horeca er meer problemen gaan ontstaan. "Afgezien van het financiële, het is voor de gesteldheid van de mens niet goed. Mensen worden er half depressief van als ze niet even samen kunnen komen." Toch vreest ze ook wel voor de financiën: "Dit is klap op klap op klap."

Ook is zij net als Obbes en De Jong bang dat mensen meer en meer thuis gaan zitten drinken. De Jong: "Als mensen om acht uur geen alcohol meer mogen kopen dan doen ze dat om half acht. Dan gaat het volledig ondergronds."

Terug naar afhaalmaaltijden

Marleen Brouwer van De Loohoeve in Schoonloo wil vooralsnog even afwachten wat er vanavond gezegd wordt. "We hebben de bestellingen voor deze week nog maar niet gedaan. Even wachten op vanavond." Toch weet ze al wel zeker dat ze gaat bestellen. "Als we dicht moeten, dan stappen wij gewoon weer over op de afhaalmaaltijden zoals we dat in het voorjaar ook deden."

Volgens haar brengt dat net genoeg geld in het laadje om het personeel van te kunnen betalen. "Op een gegeven moment liep dat storm. Het moest eerst bij de mensen indalen dat ze bij ons konden afhalen, maar ze weten inmiddels hoe ze het thuis zelf af moeten maken."

Welke coronamaatregelen er definitief komen wordt vanavond pas bekend tijdens de persconferentie om 19.00 uur. Volgens de NOS moeten de maatregelen dan morgen om 18.00 uur ingaan.

