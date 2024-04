Wolf loopt door woonwijk in Eelde

Aan de rand van een woonwijk in Eelde is vanmiddag een wolf gesignaleerd en gefilmd.

Het is onbekend om wat voor wolf het gaat. "Ze hebben geen naambordje om", zegt Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt. Het is volgens Lelieveld al wel minstens tien keer voorgevallen dat een wolf in Nederland in bewoond gebied liep.

Wolf negeert hardloper

"Je ziet dat een eenjarige of tweejarige wolf van een gevestigde roedel soms op zoek gaat naar een eigen leefgebied. Dit soort video's van wolven in bewoond gebied zie je overal, zoals in Oost-Europa en in Duitsland", zegt Hans Hasper, coördinator van het Wolvenmeldpunt Drenthe.

Op de video is te zien dat een hardloper linksaf slaat en de wolf rechtsaf. Van de Veluwe zijn beelden dat een wolf achter fietsers aanliep en ook in Drenthe zijn ervaringen bekend van fietsers en ruiters die werden achtervolgd door een wolf. "Deze wolf is er duidelijk niet op uit om te spelen. Hij wil vluchten", aldus Hasper.

Ongevaarlijke situatie

Lelieveld vertelt dat een vluchtende wolf gefaseerd wegloopt. "Een vluchtende ree staat meteen tientallen meters verderop. Maar een wolf loopt, staat stil, observeert en loopt weer een stukje. Staat stil, observeert, enz."

Volgens Hasper en Lelieveld was er geen sprake van een potentieel gevaar. "De wolf beweegt zich van de mensen af. En dat is wat je wilt in zo'n geval", zegt Hasper.

'Achtervolg een wolf niet'