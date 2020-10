Aanleg Enkeerdbrug in Assen begint maandag

Bijna een jaar na het definitieve besluit over de komst van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Marsdijk, begint maandag de bouw van de nieuwe Enkeerdbrug. Dat laat de gemeente Assen weten.

De houten ophaalbrug ligt over het Havenkanaal bij de Asser wijk Marsdijk en is al jaren aan vervanging toe. Aanleg van de nieuwe brug kost ruim 1,1 miljoen euro.

Weer een ophaalbrug

De aanloop naar vervanging van de brug was een moeizame weg. De vraag was of het weer een dure beweegbare ophaalbrug moest worden of een vaste oeververbinding die veel goedkoper zou zijn. Uiteindelijk is gekozen voor opnieuw een ophaalbrug, omdat een vaste oeververbinding te steil zou worden en daar was veel protest tegen.

Eerst wordt de oude brug gesloopt, daarna kan de nieuwe brug gebouwd worden. Het hele proces gaat ongeveer drie á vier maanden duren. Dit betekent dat voetgangers en fietsers worden omgeleid via de Lonerbrug. Mogelijk worden tijdens de werkzaamheden de Kanaaldijk en het Kanaaldijkpad gestremd, omdat hier bouwverkeer langs moet. Ook moeten later dit jaar nog enkele grote transporten door de wijk. Omwonenden krijgen daar nog bericht over.

Hoge kosten

Na eerst veel gedoe over een beweegbare of vaste brug, was er later veel te doen over de hoge kosten van de nieuwe ophaalbrug. Die vielen 430.000 euro hoger uit dan gedacht, omdat er technische onderdelen in de aanbesteding waren vergeten. Wethouder Harmke Vlieg kon destijds niet beloven dat de kosten niet nog hoger zouden uitvallen.

Uiteindelijk werd toch besloten tot bouw van een nieuwe brug over te gaan, omdat renovatie op den duur kostbaarder zou zijn. Verwachting is dat de nieuwe Enkeerdbrug in februari klaar is.

Lees ook: