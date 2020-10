134 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Tussen maandagochtend 10.00 uur en dinsdagochtend 10.00 uur zijn er in Drenthe 134 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal ziekenhuisopnames steeg met drie en het aantal sterfgevallen is gelijk gebleven.

Andermaal is de grootste stijging zichtbaar in de gemeente Emmen, waar ook de meeste coronabesmettingen geregistreerd zijn. In één etmaal zijn daar 30 besmettingen bijgekomen, wat neerkomt op een totaal aantal positief geteste mensen van 790. In elke gemeente zijn er besmettingen bijgekomen. Uit de gemeenten Hoogeveen (2) en Noordenveld (1) zijn er mensen in het ziekenhuis terechtgekomen.

Weekcijfers

In de afgelopen week zijn er 968 nieuwe besmettingen gemeld in Drenthe. Ook zijn er in de afgelopen zeven dagen 19 coronapatiënten uit de provincie opgenomen in het ziekenhuis. 11 daarvan zijn afkomstig uit de gemeente Emmen. In de afgelopen week zijn er 4 Drenten aan het coronavirus overleden.

De meeste nieuwe positieve testen zijn de afgelopen week geregistreerd in de gemeente Emmen (300), gevolgd door Assen (108) en Hoogeveen (97). In de gemeente Westerveld steeg het aantal nieuwe besmettingen het minst hard (22).

Landelijk

Landelijk is er opnieuw sprake van een dagrecord: er zijn 7.393 besmettingen in één dag bijgekomen. Voor het eerst komt het aantal nieuwe besmettingen boven de 7.000 uit. Het aantal sterfgevallen steeg met 34. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

Landelijk zijn er afgelopen week bijna 44.000 nieuwe coronabesmettingen geteld. De week ervoor waren dat er iets meer dan 27.000. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gestegen van 1,17 naar 1,27. In totaal zijn er sinds het begin van de pandemie bijna 190.000 mensen positief getest op het coronavirus.

In de tabel hieronder staan het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 13-10-20)