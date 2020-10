Schouten houdt vast aan regelgeving bestrijdingsmiddelen landbouw

Minister Carola Schouten van Landbouw ziet geen reden in te grijpen in de landbouw om Natura2000-gebieden in Drenthe te beschermen. Bestaande regelgeving is voldoende, concludeert ze naar aanleiding van onderzoeksresultaten van het RIVM en Ctgb.

Over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw is veel te doen, omdat deze middelen zouden belanden in nabijgelegen Drentse natuur. Bewonersorganisatie Meten=Weten trok deze conclusie nadat het onder meer monsters nam in het Dwingelderveld, Leggelderveld en het Holtingerveld. Volgens hen ligt er een deken van gif over de gebieden die vallen onder het Europese natuurbeschermingsprogramma.

Schouten vroeg het RIVM en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) advies uit te brengen over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de Natura2000-gebieden en de mogelijk invloed van afstand van natuurgebieden tot landbouwgebieden.

Geen noodzaak om in te grijpen

Beide adviesorganen zien geen reden om de alarmbellen te laten rinkelen. Zo schrijft het Ctgb dat 'er geen correlatie is aangetoond tussen gehalten van de gevonden chemische stoffen in de bemonsterde gebieden en de afstand tot percelen waarop gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast'. Ook liggen 'de gevonden gehalten aan werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen onder de diverse ecotoxicologische drempelwaarden die het Ctgb hanteert bij het beoordelen van mogelijke risico's van gewasbeschermingsmiddelen'.

Het RIVM concludeert dat planten in de natuurgebieden sporen bevatten 'vanuit menselijke activiteit'. De chemische stoffen zijn afkomstig uit de landbouw, aldus het RIVM, maar ook uit andere bronnen zoals de industrie. 'Er is geen trend te zien van toenemende concentraties naarmate men dichter bij een bovenwinds gelegen landbouwgebied komt.'

Schouten wijst op bestaande wet- en regelgeving

Omdat onbekend of de chemische stoffen in Natura2000-gebieden afkomstig is van een bron in de nabije omgeving, ziet Schouten geen reden om in te grijpen. "Juist omdat chemische stoffen zich via de lucht kunnen verspreiden en daardoor terecht kunnen komen op plaatsen waar we dat liever niet willen", schrijft ze, "is er mondiale, Europese en nationale wet- en regelgeving om het gebruik en de verspreiding van chemische stoffen te verminderen of te voorkomen."

Lees ook: