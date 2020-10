Zorggroep Drenthe test medewerkers sneller in eigen coronateststraat

Fokelina Zoelman, teamleider van De Wenning, kon dankzij de eigen teststraat snel maatregelen nemen om het virus in haar woon-zorgcentrum in te dammen. "Twee uur nadat de positieve test bekend werd, hebben we alle andere medewerkers laten testen. Een dag later zijn ook alle bewoners in het centrum zelf getest. Door die snelle testen denken we dat we een uitbraak kunnen voorkomen", vertelt Zoelman.

Sneller testen

Nu veel GGD's overlopen met mensen die een coronatest willen doen, duurt het daar vaak lang voordat je een testresultaat binnen hebt. Je moet vaak al meerdere dagen wachten voordat je kan worden getest en ook de uitslag duurt regelmatig langer dan 48 uur.

Medewerkers van Zorggroep Drenthe kunnen zonder afspraak 's morgens naar de teststraat rijden en zich laten testen. Het materiaal gaat vervolgens zo snel mogelijk naar een laboratorium en de medewerker krijgt meestal een dag later al de testuitslag. Zo kunnen medewerkers na een negatieve test sneller weer aan het werk en komen roosters minder onder druk te staan.

Test een medewerker positief, dan voert de zorggroep zelf bron- en contactonderzoek binnen de organisatie uit. Andere medewerkers en bewoners worden getest en de betreffende locatie kan direct op slot. Medewerkers werken vanaf dat moment in beschermende pakken. Volgende week opent de zorginstelling een speciale isolatie-afdeling, waar besmette bewoners uit alle woonzorglocaties kunnen verblijven en kunnen worden verzorgd.

Het verhaal gaat door onder de foto

Medewerkers van Zorggroep Drenthe kunnen worden getest in een eigen teststraat (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

Besmettingen in Zuidlaren, Assen en Rolde

Inmiddels zijn er al 348 medewerkers van Zorggroep Drenthe getest en onder hen bleken drie besmet te zijn met het coronavirus. De locaties Mozaïek in Zuidlaren en De Vijverhof in Assen zijn daarom voorlopig gesloten voor bezoekers. Ook zorgcentrum De Wenning in Rolde ging vorige week woensdag twee dagen dicht vanwege een positief geteste medewerker. Inmiddels is dat centrum weer open; niemand anders bleek het virus te hebben. De testresultaten van de Mozaïek en De Vijverhof zijn nog niet bekend.

Inmiddels zijn ook andere Drentse zorginstellingen aangehaakt bij de teststraat van Zorggroep Drenthe. Medewerkers van Interzorg kunnen zich al laten testen in Assen, maar ook andere instellingen hebben interesse. Volgens een woordvoerder van Zorggroep Drenthe regelen die zorginstellingen hun eigen testmaterialen.