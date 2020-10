Anneliet bereikt doel: ze heeft 80 kiekjes van navels

Taart

De vierjarige Frank duwt zijn buik meermaals lachend naar voren richting de lens van Anneliet, niet begrijpend waarom hij op zijn verjaardag zijn navel moet laten zien aan een mevrouw. Maar er staat een auto-taart op hem te wachten als beloning; dus Frank werkt goed mee. Hij gaat, met zijn navel, de collectie van tachtig navels compleet maken.

Een paar meter verderop staan de ouders van Frank. Zijn moeder, Kristel, is hem druk aan het coachen. "Niet stampen Frank, even opletten. Je krijgt straks lekker taart", klinkt het vanuit de hoek van de tuin. "Ik kende Anneliet al, van eerder werk. Dus ik wist wel een beetje waar ik hem voor opgaf. Maar het is wel een beetje raar. Het is een beetje een gek project eigenlijk", vertelt Kristel lachend. "Dus het was wel even twijfelen. Maar hij heeft gewoon een hele mooie navel."

Navel na drie kinderen

En dat krijgt Frank ook van Anneliet te horen. Maar waarom heeft Anneliet eigenlijk gekozen voor navels? "Na mijn derde kind was er behoorlijk wat gebeurd bij mijn navel. Ik werd nieuwsgierig of je eigenlijk aan iemand zijn of haar navel kon zien hoe oud diegene was. En zo is dit idee ontstaan. En om precies een jaar tussen de navels te laten zitten qua leeftijd, besloot ik mensen te fotograferen op hun verjaardag", verklaart Anneliet.

Na een aantal minuten flink stilstaan zit het er op voor Frank. Hij heeft eindelijk zijn taart verdiend. Anneliet bekijkt direct de foto's en realiseert zich al snel dat het goed is en dat nu alles er op staat. "Zo, daar valt heel veel druk van mijn schouders", zucht Anneliet. "Eindelijk heb ik alle navels er op staan. En net op tijd, want volgende week moet ik het aanleveren bij het museum. Toen ik contact kreeg met de moeder van Frank heb ik zeker even een vreugdedansje gedaan".

Vanaf 1 november is de collectie te zien in museum MOW in Bellingwolde.

Lees ook: