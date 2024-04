Drenthe vraagt steun aan Tweede Kamer om wolf te kunnen beheren

Gedeputeerde Egbert van Dijk heeft een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer die oproept om de wolf te gaan beheren. Drenthe trekt daarbij samen op met gedeputeerde Harold Zoet (beide BBB) van de provincie Gelderland.

De provincies willen dat de Tweede Kamer er bij het kabinet op aandringt om in Brussel te vragen om verlaging van de beschermde status van de wolf. Ook roept de petitie 'Grenzen aan de wolf' ertoe op om duidelijk beleid te maken rondom de wolf, een gunstige staat van instandhouding vast te stellen samen met de buurlanden en snel werk te maken van publieksvoorlichting.

Herhaalde oproep

Gedeputeerde Henk Jumelet, die in de vorige periode de wolf in zijn portefeuille had, deed in februari vorig jaar ook al de oproep bij minister Christianne van der Wal voor Stikstof en Natuur om de beschermde status van de wolf te verlagen. Ook is het ministerie al in overleg met de buurlanden voor het vaststellen van de gezonde staat van instandhouding. Daarnaast verwacht het ministerie in mei met meer duidelijkheid te komen over een landelijk informatiepunt wolf.

De petitie is mede ondertekend door de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Midden-Drenthe, net als een aantal Gelderse gemeenten. Ook schapenhouder Bert Zinger uit Beilen was aanwezig het overhandigen van de petitie.

Een infographic bij de petitie maakt melding van 1.085 gedode schapen/geiten, 28 runderen en 7 paarden in Drenthe. In totaal is in Drenthe 1,6 miljoen euro aan subsidie verstrekt voor wolfwerende rasters. In 2023 stond 85 procent van de dieren in het leefgebied van de roedel in het Drents Friese Wold onbeschermd en in 2022 was dat 8 procent. Het meest recente cijfer is nog niet openbaar.

Europa bepaalt status

In de zomer stemmen de lidstaten van de Europese Unie over het verlagen van de beschermede status van de wolf. Nederland heeft hierover nog geen standpunt bepaald. De Tweede Kamer kan hier invloed op uitoefenen. Om die reden zijn de 'wolf'-gedeputeerden van Drenthe en Gelderland in Den Haag.

De verwachting is dat de stemming in Brussel op 17 juni op de agenda staat in de Milieuraad. Als de wolf inderdaad een minder beschermde status krijgt, dan is die nog steeds beschermd. De verwachting is wel dat het dan makkelijker zal zijn om in te grijpen als er sprake is van een wolf die meermaals goed beschermd vee aanvalt.

Wens: wolfvrij Drenthe

In het coalitieakkoord is opgenomen dat Drenthe een wolfvrije regio wil worden. Op dit moment laat gedeputeerde Van Dijk onderzoeken of het mogelijk is om een 'probleemwolf' af te schieten die in korte tijd meerdere keren goed beschermd vee aanvalt. Hij verwacht dat dit onderzoek voor de zomer is afgerond.

Op 4 april houdt de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rondetafelgesprek over de wolf. De Tweede Kamer laat zich dan informeren door organisaties die te maken hebben met de wolf, wetenschappers en juridische experts. Op 17 april buigt de commissie natuur in de Tweede Kamer zich over de wolf.

Tweede petitie