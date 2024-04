Petitie moet verhuizing school naar De Brinkhof voorkomen

Norgers zijn een petitie gestart om de tijdelijke verhuizing van het Dr. Nassau College naar dorpshuis De Brinkhof tegen te houden. Het is maar zeer de vraag of de petitie nog op tijd komt.

Want eigenlijk zou er vandaag al een besluit worden genomen over de tijdelijke verhuizing van de school naar De Brinkhof. Het college van B en W heeft dat uitgesteld, omdat er vanavond nog een bijeenkomst is met huurders en gebruikers van De Brinkhof. "We willen horen of daar nog nieuwe plannen komen voor de huisvesting van de school", zegt wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen). "Maar wij zien die momenteel niet."

150 handtekeningen

Het Dr. Nassau College moet plaatsmaken voor basisschool De Hekakker. Die school krijgt een nieuw gebouw, omdat het huidige sterk verouderd is en - volgens de gemeente - 'de kwaliteit van onderwijs niet kan waarborgen'. De buren van de middelbare school zien een verhuizing naar De Brinkhof wel zitten, zeker nu ze definitief in Norg blijven.

Maar huurders en gebruikers voelen zich overdonderd door de komst van de scholieren van het Dr. Nassau College. De gemeente Noordenveld wordt verweten slecht te communiceren en verenigingen en bedrijven voor het blok te zetten. Ook gaan er geluiden op dat de tijdelijke verhuizing permanent zal worden. Daarom is er een petitie gestart, die zo'n 150 keer is ondertekend.

'Brinkhof is van de Norgers'

De petitie is volgens een woordvoerder opgezet door 'gebruikers' van De Brinkhof. Daarmee wordt gedoeld op verenigingen, bedrijven en andere huurders. "De grootste angst is dat het gebouw dat nu gebruikt wordt als een multifunctioneel centrum, straks verdwijnt."

Volgens betrokkenen is er over de tijdelijke verhuizing van de middelbare school onvoldoende gecommuniceerd en staan huurders voor een verrassing. "Norgers voelen dat De Brinkhof van de Norgers is, maar er wordt over en niet mét hen gesproken", aldus de woordvoerder.

Haast geboden

Om vijf uur vanmiddag is er nog een gesprek tussen gebruikers, huurders en de gemeente over de verhuizing. "We gaan daar horen of er nog nieuwe bezwaren zijn die de verhuizing onmogelijk maken", zegt wethouder Ipema. "Maar volgens ons is het mogelijk de school hier tijdelijk te huisvesten én de dorpshuisfunctie van De Brinkhof te behouden."