Gedeeltelijke lockdown: horeca dicht en mondkapjes verplicht

Het kabinet wil het aantal sociale contacten drastisch inperken en vindt aanscherping van de maatregelen nodig omdat het aantal besmettingen hard stijgt en daarmee de druk op de zorg. De maatregelen gaan in vanaf morgen 22.00 uur. Hotels mogen wel openblijven en eten en drinken aan hun gasten serveren.

Rutte maakte vanavond verder bekend dat een niet-medisch mondkapje verplicht gaat worden voor iedereen boven de 13 jaar in een publieke binnenruimte. "Nu geldt het nog als een dringend advies, totdat het juridisch is geregeld."

Geen alcohol na 20.00 uur

Verder liet Rutte weten dat in publieke binnenruimtes nog maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Uitzondering daarop komen te vervallen.

Na 20.00 uur in de avond is het niet meer toegestaan om alcohol te verkopen of alcohol in de openbare ruimte te drinken. Het afhaalloket voor coffeeshops sluit ook na 20.00 uur. Dat is ook het tijdstip dat de winkels moeten sluiten, behalve supermarkten. "Er gaat een streep door koopzondagen."

Voor 'doorstroomlocaties' als musea, pretparken en dierentuinen verandert er niets. Ook in het onderwijs blijft de situatie hetzelfde.

Individuele sporten, zoals in de sportschool, of teamsporten met maximaal vier personen, zijn nog wel toegestaan. Kinderen tot en met 18 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club spelen.

'Maatregelen gaan pijn doen'

"We gaan naar een gedeeltelijke lockdown", zei Rutte tijdens de persconferentie. "We willen het aantal sociale contacten en reisbewegingen drastisch verminderen. Dat is een harde boodschap en de maatregelen gaan pijn doen. De feiten liegen niet, we moeten strenger zijn op onszelf."

Routekaart

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte bekend dat er een routekaart is ontwikkeld. Daarin staat welke maatregelen er worden genomen, afhankelijk van het aantal besmettingen.

"We willen zo gericht mogelijk ingrijpen", zegt Hugo de Jonge. "We willen het virus zo hard mogelijk raken. We zitten nu op het niveau zeer ernstig. Daarom een gedeeltelijke lockdown, die moeten we vier weken volhouden. Over twee weken maken we de balans op."