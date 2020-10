Dit zijn de gevolgen van de gedeeltelijke lockdown in Drenthe

Theaters: 'We know the drill by now'

In theaters balen ze van de maatregelen, maar ze begrijpen ook wel dat er iets moet gebeuren. "Ik had verwacht dat we dicht zouden moeten. Dertig valt in die zin mee", zegt directeur Saskia Kluwen van Hofpoort Coevorden. "Met dertig mensen moet er ook gewoon een bak geld achteraan." Voor het komende weekend had Kluwen het theater al vol zitten, met twee keer tachtig bezoekers die zouden komen. "We hebben er gewoon weer een uitdaging bij." Hofpoort week al uit naar een voormalige machinefabriek aan de Sint Jansstraat om zo meer bezoekers op afstand van elkaar kwijt te kunnen.

Volgens Hanneke Bruggeman, directeur van cultuurcentrum DNK, was dit wel te verwachten. "Hiermee zijn we dus onze ontheffing kwijt en dat betekent een wijziging voor de theatervoorstellingen." Daarmee is volgens Bruggeman onvermijdelijk dat er mensen afgebeld gaan worden. "We know the drill by now", doelt ze op de eerdere lockdown toen theaters in aangepaste vorm eveneens hun hoofd boven water moesten houden. Wel onderstreept ze het belang van een mondkapjesplicht. "Mondkapjesplicht gaat echt helpen in de bibliotheek. Ik denk dat het goed is dat er geen discussie meer is over de maatregelen." Ze hoopt dat iedereen deze vier weken volhoudt. "Het is pas echt demotiverend als je je elke keer weer moet aanpassen en het levert niks op."

Theater De Tamboer in Hoogeveen neemt een nog drastischer besluit, zegt directeur Pieter-Bas Rebers. "Voor ons is dit een stevige stap terug. Zo'n grote stap, dat we moeten besluiten om alle voorstellingen niet door te laten gaan. Alle activiteiten gaan we stoppen." Volgens Rebers kan dit bijna niet anders. "Het kabinet roept op om niet meer reizen indien noodzakelijk en thuis te werken." Rebers wil met dit besluit een voorbeeld stellen.

Rutte noemde acht maatregelen tijdens de persconferentie. Tekst gaat door onder de video.

Bioscoop Meppel: 'Maatregelen te soft'

Bioscoop Luxor in Meppel hoeft de komende weken niet dicht, maar mag maximaal 30 bezoekers ontvangen. Als het aan eigenaar Albert Jan Vos had gelegen, dan was ook zijn bioscoop op slot gegaan. "Alles, maar dan ook echt alles, had dicht gemoeten", zegt hij. "Dus ook de bioscopen, theaters, dierentuinen en pretparken. Wij komen pas uit deze situatie als er keihard wordt ingegrepen. Deze maatregelen zijn te soft."

Het stemt Vos nog wel enigszins tevreden dat bioscopen nog wat bezoekers mogen ontvangen. "Maar ik snap dat straks de discussie loskomt waarom bioscopen wel open mogen blijven en de horeca niet." Vanuit de filmindustrie bestond ook geen druk om de deuren open te houden. "Veel films gaan pas in 2021 in première."

Tekst gaat verder onder de foto.

Een eerdere theatervoorstelling van gezelschap PeerGrouP. (Rechten: Reyer Boxem)

'Baat het niet, dan schaadt het niet'

Om de verspreiding van corona in te dammen, moesten scholen in maart nog sluiten van het kabinet. Dit hoeft nu niet, wel heeft Rutte aangekondigd dat er een mondkapjesplicht komt op scholen vanaf het voortgezet onderwijs. Op het dr. Nassaucollege in de provinciehoofstad, zal er niet zoveel veranderen, maakt Marcel Klaverkamp van de school duidelijk. Daar is vorige week na het eerdere mondkapjesadvies van de overheid, samen met twee andere scholen in Assen, al een mondkapjesplicht ingevoerd.

Hij vindt het een goed idee er nu op alle scholen zo'n verplichting komt. "Dat geeft duidelijkheid en helderheid", aldus Klaverkamp. "Baat het niet, dan schaadt het niet. Laten we gewoon onze uiterste best doen om het virus eronder te krijgen."

Leerlingen houden zich aan de regels, zegt Klaverkamp. "Voor iedereen is er duidelijkheid en er is weinig gedoe over. Iedereen loopt met zo'n ding op. Soms wordt zelfs een mondkapje gedragen op plekken waar dat niet hoeft. Ik zag dat sommige leerlingen hem zelfs buiten ophadden."

Geen begrip vanuit horeca, ondernemers zoeken alternatieven

Belangenbehartiger Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft geen begrip voor de uitleg die premier Mark Rutte gaf voor ingrijpende actie. Volgens voorzitter Robèr Willemsen zijn de gevolgen desastreus. "Alleen de volledige compensatie voor alle loonkosten en vaste lasten voor getroffen horecaondernemers kan gevolgen voorkomen." Willemsen is van mening dat de besmettingen in de horeca maar een fractie van het totaal is.

Verschillende restaurants gaan door de maatregelen ook weer over op afhalen. Zo ook Café-Restaurant Hofsteenge. Daar kan je vanaf vrijdag tot en met zondag gerechten afhalen via een aangepaste kaart.

Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.

"Gigantisch balen en schrikken", noemde horecaondernemer Ronald Obbes van 't Wapen in Assen de nieuwe coronamaatregelen vanmiddag al. Volgens Obbes komt er vooral ellende van het sluiten van de horeca. "De horeca is een veilige thuishaven, daar is controle. Als je dat dichtgooit, dat wordt één grote ellende." Hij merkt dat er in de horeca weinig besmettingen zijn. "Maar wel thuis of bij illegale feesten."

Brigitte van Regteren van Stadscafé Oasis in Meppel heeft wel begrip voor de premier. "Je zou als premier Rutte of minister De Jonge maar zo'n besluit moeten nemen. Dat zou ik niet kunnen." Toch heeft ze geen begrip voor de maatregel zelf. "Bij mijn weten komen de besmettingen meestal niet uit de horeca, maar vooral thuis. Nu gaan met deze mogelijke maatregelen de mensen juist met alcohol bij elkaar thuis zitten. Ik begrijp niet dat dan juist wij dicht moeten."