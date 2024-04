'Ik ben nog nooit ontslagen in 24 jaar, maar NWVV heeft de primeur'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe elke dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Hij is voormalig trainer van Sleen, Zwartemeer, Beilen, SC Elim, SC Angelslo, SVBC, KSC, NWVV en Gasselternijveen, huidig trainer van De Treffer '16 en toekomstig trainer van VV Emmen. Johan Hollen holt al ruim twintig jaar door het amateurvoetbal in Drenthe en is voorlopig niet van plan om afscheid te nemen: "Voetballen is het mooiste dat er is."

Uitdaging bij VV Emmen

Hij begon zijn loopbaan als jonge oefenmeester in Sleen en ging daarna naar 'trainerskerkhof' Zwartemeer. Hij maakte een hoop mee, maar de kampioenschappen en promoties zijn altijd het mooiste geweest. Bijna 25 jaar later is hem de eer toebedeeld om VV Emmen volgend seizoen vanaf de grond op te bouwen. "Als ik kijk naar sommige namen die willen komen, dan heb ik er wel erg veel zin in. We willen wel goed beginnen, want anders zou de doorstart misschien niet eens mogelijk zijn."

Daarnaast verbaast Hollen zich soms over de wijze waarop clubs trainers benaderen. "Ik heb weleens gesprekken gevoerd waarin ik dacht: deze mensen weten niet wie ze voor zich hebben. Zo'n club heeft dan geen idee wat voor trainer je bent en wat je allemaal hebt gedaan, dat vind ik wel bijzonder."

Afscheid

Host Stijn Steenhuis neemt officieus afscheid van een aantal amateurvoetballers die de schoenen aan de wilgen hangen. VKW verliest naast Anjo Willems ook sterkhouders Durk de Jong en Roy Hutter. En er zijn er meer die stoppen: René Wolbers (SVBO), Wouter Marinus (ZZVV), Erik Jan Veerbeek (Valthermond) en ballenvanger Melvin Koning (GOMOS).

Sidekick Meijers stipt de actualiteit aan en zou voor Onze Club eigenlijk naar Nieuw-Roden tegen Oldeboorn, maar dat ging uiteindelijk niet door. Dat was overigens niet het enige wat niet doorging. Schoonebeek - Raptim werd afgelast, evenals SVBC tegen Buinerveen. Titan keerde zelfs onverrichter zake terug uit Blijham. De scheidsrechter besloot dat het veld niet goed genoeg was om te spelen en dus gingen de Titanen zonder te spelen terug in de bus richting Nieuw-Weerdinge.

DZOH en Germanicus gingen niet door in de noordelijke districtsbeker, terwijl SVBO de Drentse eer in dat toernooi hoog houdt. Zij treden in de halve finale aan tegen Olde Veste'54. Die wedstrijd wordt op 23, 24 of 25 april gespeeld in Barger-Oosterveld. Volgend seizoen maakt de formatie van trainer Peter Timmer haar opwachting in de landelijke KNVB Beker.

Meepraten via de OCP-app

Vorig seizoen werd de Onze Club Podcast-app geïntroduceerd voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. De app telt inmiddels meer dan honderddertig leden uit het Drentse amateurvoetbal. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app of klik op deze uitnodigingslink

