Meer dan helft Drentse bezwaarmakers gasschade kiest voor eenmalig aanbod

Meer dan de helft van de Drenten die een bezwaar hadden lopen over fysieke schade van gaswinning, heeft gebruik gemaakt van een eenmalig aanbod van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In Drenthe gaat het om 216 mensen die akkoord zijn gegaan.

Het IMG doet het eenmalige aanbod om mensen, die bezwaar tegen hun schaderapport hebben ingediend, tegemoet te komen en zaken sneller af te wikkelen. In het gehele gaswinningsgebied gaat het om 2.600 bezwaarmakers, waarvan 375 in Drenthe. Daarvan zijn 216 aanvragers akkoord met het aanbod, moeten 156 nog een keuze maken en hebben drie personen het aanbod afgewezen.

Afsluiting

"Deze snelle oplossing is een volgende stap om te bouwen aan herstel. De oplossing voor deze groep was echt nodig, want we hebben te maken met bezwaarmakers die soms al jaren wachten op een definitieve afronding van hun schadedossier", zegt IMG-bestuursvoorzitter Henk Korvinus.