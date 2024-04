Politie arresteert drietal in onderzoek naar afpersing en neemt wapens in beslag

De politie heeft vanochtend drie mannen uit Assen aangehouden in een afpersingsonderzoek. Agenten vielen daarbij drie woningen in de provinciehoofdstad binnen.

Twee doorzoekingen werden gedaan in huizen aan de Pelikaanstraat en het Rozenpad in de wijk Vredeveld. Het derde huis dat is binnengevallen staat aan de Jacob Catslaan in de Asser wijk Noorderpark. Bij de doorzoekingen zijn diverse wapens aangetroffen en in beslag genomen. Ook nam de politie meerdere voertuigen, contant geld, merkkleding en diverse goederen mee.