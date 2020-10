Tarashaj weg bij FC Emmen, interland-succes voor Granecny en Laursen

Shani Tarashaj vertrekt bij FC Emmen. Het huurcontract met de Zwitsers-Kosovaarse aanvaller is tussentijds ontbonden. Waar de toekomst van de vijfvoudig Zwitsers-international ligt is niet bekend, want ook bij Everton is geen plek meer voor hem.

In de zomer van 2019 tekende de aanvaller een tweejarig huurcontract bij FC Emmen. Mede door blessureleed werd zijn tijd in Drenthe niet zoals beide partijen hadden gehoopt. Tarashaj speelde slechts een paar wedstrijden in FC Emmen 2.

Laursen met Jong Denemarken naar EK

Beter nieuws was er voor Nikolai Laursen. De aanvaller van de Drentse club heeft zich vanavond met Jong Denemarken geplaatst voor het Europees Kampioenschap, volgend jaar in Hongarije en Slovenië. Door de 2-1 zege op Jong Finland komt voor Jong Denemarken de eerste plek in de groep niet meer in gevaar. Overigens speelde Laursen één helft in Aalborg.

Granecny met Jong Tsjechië naar koppositie

Denis Granecny speelde 84 minuten mee met Jong Tsjechië in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Litouwen en won met 1-0. Door dat resultaat is Jong Tsjechië koploper in groep 4. Met nog één duel te gaan heeft Jong Tsjechië plaatsing voor het EK overigens niet in eigen hand. Jong Schotland en Jong Kroatië hebben respectievelijk één en twee punten minder dan Tsjechië, maar speelden ook een duel minder.